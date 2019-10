Jesse Klaver heeft zijn enkel geblesseerd tijdens een potje zaalvoetbal. Dit laat de GroenLinks-voorman dinsdag weten via Instagram.

"Ben je net veilig terug uit Ethiopië, blijkt een potje zaalvoetbal in de sporthal van het Laakkwartier toch te veel", schrijft Klaver bij de foto. Voorlopig moet hij rust houden van de dokter.

De politicus was afgelopen vrijdag op werkbezoek in Ethiopië toen hij in een bedreigende situatie terecht was gekomen. Hierop heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken hulp verleend en is hij door de Ethiopische autoriteiten naar een veilige plaats gebracht.