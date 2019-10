Brody Jenner (36) en Josie Canseco (22) zijn uit elkaar. Volgens bronnen zou onder meer het leeftijdsverschil reden zijn van de breuk. Dit schrijft TMZ dinsdag.

Realityster Jenner en model Canseco hebben hun nieuwe relatiestatus inmiddels met vrienden gedeeld en elkaar ontvolgd op sociale media.

Jenner zou ondanks de breuk geen plannen hebben om weer terug te gaan naar zijn ex Kaitlynn Carter. Jenner trouwde in juni 2018 met Carter in Indonesië. De twee gingen in juli 2019 uit elkaar, nadat Jenner niet voor de wet met haar wilde trouwen en geen kinderen wilde.

Kort na de breuk van Carter en Jenner kreeg Jenner een relatie met Canseco. Ook Carter bleef niet alleen achter; zij heeft na de breuk korte tijd met Miley Cyrus gedatet.