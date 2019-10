Liam Payne vond het door zijn bekendheid lange tijd moeilijk om te daten. De zanger had de neiging alles geheim te willen houden, maar ziet nu in dat het beter is om open te zijn over zijn relatie met model Maya Henry.

"Ik zie nu pas in dat mijn geluk belangrijker is dan per se een geheim te willen bewaren. Nu ik iemand heb gevonden die niet alleen mijn partner, maar ook mijn beste vriendin is, zie ik dat het makkelijker kan", aldus de voormalige One Direction-zanger in een interview met MTV, dat al is ingezien door People.

"Ik heb het heel moeilijk gevonden om te daten terwijl ik zoveel aandacht kreeg. En ik denk dat het ook de druk is die jij en de ander elkaar opleggen", aldus de zanger. Payne was lange tijd samen met zangeres Cheryl, die tegenwoordig geen achternaam meer gebruikt maar vooral bekend is als Cheryl Cole. In 2017 kregen zij hun zoon Bear Grey.

Hoewel de 26-jarige Payne verder niet ingaat op zijn toenmalige relatie, zegt hij wel dat zijn huidige vriendin op een relaxte manier tegen het leven aankijkt. "Ze steunt me in alles en dat is fantastisch. Ik heb dat denk ik nooit eerder zo meegemaakt en het is bijzonder om dat nu wel mee te maken."

Het vaderschap heeft de zanger, die hits scoorde met Strip That Down en Familiar, naart eigen zeggen veranderd. "Ik denk dat het zien opgroeien van je eigen kind je kan leren een beter mens te worden."