Addy van den Krommenacker heeft het faillissement van zijn drie winkels aangevraagd. De modeontwerper maakt dat zelf in een emotionele video op Twitter bekend.

In de video zegt de modeontwerper dat hij er voor zijn gevoel alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat hij het faillissement moest aanvragen.

"Dit is een loodzware dag. Ik heb vandaag een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven moeten maken", schrijft de 69-jarige Van den Krommenacker bij de video van zichzelf in een van zijn winkels.

De ontwerper zegt dat het modelandschap en het koopgedrag veranderd zijn. "Mensen kopen online en zijn niet meer naar stenen winkels te krijgen. Ik begrijp dat niet, want hier krijg je advies en hier kun je natuurlijk vakmanschap genieten."

'Het zit in mijn bloed'

Van den Krommenacker zegt dat hij het daarnaast moeilijk vond om de winkels te managen en om gemotiveerd personeel te vinden. "Hun betrokkenheid, het ziekteverzuim, dat alles viel me zwaar. Ook het vinden van een goede opvolger, iemand met dezelfde energie en dezelfde drive. Het is me niet gelukt, ik moet gaan bezinnen wat ik nu ga doen."

Van den Krommenacker benadrukt dat hij, na twintig jaar, nog niet wil stoppen met ontwerpen. "Het zit in mijn bloed, dat is mijn passie en mijn leven."

De ontwerper heeft twee winkels in Den Bosch en één in Heusden, eveneens in Noord-Brabant. Zijn ontwerpen worden door bekende Nederlanders regelmatig op rode lopers gedragen en Chantal Janzen trouwde een paar jaar geleden in een japon die de ontwerper voor haar had gemaakt.

Britt Dekker in een creatie van de ontwerper tijdens de première van de film Whitestar. Foto: BrunoPress