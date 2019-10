Diddy en DJ Khaled kennen elkaar al jaren en zijn inmiddels goede vrienden. De muziekproducenten leren veel van elkaar op muzikaal en ondernemend gebied, maar Diddy blijkt vooral een levensles te hebben gehad van DJ Khaled: hoe hij van zichzelf moet houden.

"Zien hoe hij tijd voor zichzelf neemt, om met God te praten en om met zijn familie te genieten, heeft mij geleerd van mezelf te houden", aldus Diddy in een dubbelgesprek met DJ Khaled in Rolling Stone.

De rapper en ondernemer zegt dat het hem leerde dat hij eigenlijk niet voldoende naar zichzelf omkeek. "Hij ziet mij, hij ziet de positieve energie die ik ons universum probeer in te sturen. Hij helpt mij er constant aan herinneren dat ik positief moet blijven."

DJ Khaled neemt regelmatig contact met Diddy op om hem eraan te herinneren op een positieve manier naar het leven te kijken. "Als ik me even niet goed voel en niet goed genoeg luister naar alle positiviteit die ik zelf de wereld in stuur, herinnert hij mij eraan door te zeggen: 'Ik heb alweer een tijdje niks van je gehoord. Zorg ervoor dat je positief blijft'."