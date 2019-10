NOS Studio Sport-presentatrice Rivkah op het Veld zou nooit juichen als ze op de tribune zit tijdens een wedstrijd van haar vriendin, de Spaanse PSV-keeper Elixabete Sarasola. Zij vindt dat zoiets niets bij haar functie hoort.

"Ik ga altijd naar haar wedstrijden", vertelt de 29-jarige Op het Veld in gesprek met de VARAgids. "Al zul je mij nooit zien juichen op de tribune. Het is er wel ingestampt dat je zoiets niet doet als journalist."

De Studio Sport-presentatrice heeft de 28-jarige Sarasola nog niet voor professionele doeleinden hoeven spreken. "Ik zit redelijk diep in de vrouwenvoetbalwereld, dus daar kunnen we goed over praten en sparren. Misschien dat ik haar ooit moet interviewen, maar dat zien we dan wel weer."

De twee kennen elkaar niet via hun werk, legt Op het Veld uit. "Iedereen hoopt altijd op een geweldig verhaal dat ik met een microfoon in mijn hand in haar ogen keek en dacht: dit is de ware! Maar in werkelijkheid ontmoetten we elkaar op een huisfeestje bij een bevriende speelster van Ajax."