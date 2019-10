Ronnie Flex looft op sociale media een beloning van 10.000 euro uit voor een tip over de mannen die zouden geprobeerd hebben zijn huis te overvallen. Op videobeelden is te zien hoe iemand gekleed als pizzabezorger bij de rapper aanbelt, waarbij twee gemaskerde mannen naast hem staan.

Op Instagram delen Ronnie Flex en zijn manager Ali B videobeelden en foto's van de mannen die voor de deur van de rapper in Capelle aan den IJssel stonden.

"Overvallers met thuisbezorgd vermomming gezocht, beloning 10.000 euro als de daders gepakt worden. Deel dit zoveel mogelijk, ik wil heel graag weten wie deze gasten zijn", aldus Ali B bij een video van de mannen. "Pizzaboy, jij bent als eerste de lul", schrijft Ronnie Flex bij dezelfde beelden.

Het is niet bekend of de rapper aangifte heeft gedaan van de poging, NU.nl is in afwachting van een reactie van het management van Ronnie Flex.