Dave Roelvink heeft maandagavond op Instagram gereageerd op de relatiebreuk tussen hem en zijn ex-vriendin Julia Mekkes. De dj bedankt Mekkes in een bericht voor hun tijd samen.

"Ik heb drie fantastische jaren gehad met Juul", schrijft Roelvink, in een post die hij richt aan zijn volgers. "Helaas sluiten onze levens toch niet zo op elkaar aan als we dachten en hebben we besloten te stoppen."

Mekkes plaatste eerder een video met een tekst op Instagram. "Vol ongeloof zit ik te lezen hoe de media los aan het gaan is. Ik heb Dave niet verlaten en er is absoluut geen ander in het spel. Ik ben intens verdrietig dat we uit elkaar zijn en ben ruim drie jaar heel goed voor Dave geweest en hij voor mij", aldus Mekkes bij een korte video waarin zij en Roelvink knuffelend te zien zijn.