Basketballer LeBron James heeft zijn eigen huis moeten verlaten vanwege de aanhoudende bosbranden in Californië, schrijft de 34-jarige Amerikaan maandag op zijn Twitter-kanaal.

Rond 4.00 uur 's nachts lokale tijd stuurde James het eerste bericht over de noodevacuatie. "Ik ben aan het rondrijden met mijn gezin om ergens een kamer te vinden. Tot nu toe nog geen geluk", aldus de basketballer die vier keer is uitgeroepen tot de waardevolste speler van de NBA (2009, 2010, 2012 en 2013).

Inmiddels heeft de speler van Los Angeles Lakers laten weten dat hij een slaapplek heeft gevonden. "Ik bid voor alle families die door de branden kunnen worden getroffen", schrijft James. "Zoek alsjeblieft zo snel mogelijk een veilige plek." De sporter bedankt daarnaast de hulpdiensten die met de branden bezig zijn.

Eerder op maandag werd bekend dat de noodtoestand is uitgeroepen in Californië. Al 190.000 mensen moesten hun huis verlaten. Zo'n drieduizend brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van de zogenoemde Kincade Fire, de grootste van de vier branden die momenteel in de staat woeden.