De relatie van Dave Roelvink en Julia Mekkes is voorbij. Dat bevestigt de strafrechtadvocaat zelf op Instagram naar aanleiding van wijzigingen op het account van de dj op Instagram: hij verwijderde alle gezamenlijke foto's en ontvolgde Mekkes.

"Vol ongeloof zit ik te lezen hoe de media los aan het gaan is. Ik heb Dave niet 'verlaten' en er is absoluut geen ander in het spel. Ik ben intens verdrietig dat we uit elkaar zijn en ben ruim drie jaar heel goed voor Dave geweest en hij voor mij", aldus Mekkes bij een korte video waarin zij en Roelvink knuffelend te zien zijn.

De strafrechtadvocaat schrijft dat het niet meer werkte tussen haar en de dj. "Het doet mij onwijs veel pijn dat ik dingen lees waarin ik mij totaal niet kan vinden."

In gesprek met RTL Boulevard zegt ook Dries Roelvink, de vader van de dj, niet te geloven dat Mekkes ooit is vreemdgegaan. "Ik ga daar ook over praten met Dave vandaag. Wij vinden Julia de juiste vrouw voor Dave."

Hij suggereert dat de breuk komt nadat Roelvink stopte met drinken als voorbereiding op zijn deelname aan het programma Boxing Influencers. De dj zou al ruim tweehonderd dagen geen druppel alcohol meer hebben gedronken. "Julia soms nog wel en dat schoot bij Dave soms in het verkeerde keelgat", aldus Dries Roelvink.

Roelvink heeft op zijn sociale media niets laten blijken van de breuk en reageert niet op de geruchten. NU.nl is in afwachting van een reactie van het management van de dj.