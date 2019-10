Acteur Jared Padalecki is in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd voor geweldpleging en openbare dronkenschap bij een nachtclub in de Amerikaanse stad Austin, meldt TMZ maandag.

Op videobeelden is te zien hoe Padalecki onvast op zijn benen staat. Na wat lijkt op een fysiek opstootje, wordt de Supernatural-acteur in een politieauto afgevoerd.

Volgens ooggetuigen zou Padalecki voorafgaand aan de arrestatie een barman van de nachtclub Stereotype in het gezicht hebben geslagen. Het fysieke opstootje zou zijn met een vriend van de 37-jarige acteur, die probeerde hem tot rust te manen.

Uit het arrestatiedossier blijkt dat de borgtocht van Padalecki is vastgesteld op 15.000 dollar (ongeveer 13.500 euro). Het is niet bekend of hij inmiddels is vrijgelaten.

De acteur is een vaste bezoeker van Stereotype. Volgens lokale media is hij de eigenaar van de nachtclub.

Padalecki werd bekend bij het grote publiek met de serie Supernatural. Eerder speelde hij een hoofdrol in de serie Gilmore Girls.