Een man is zondagochtend betrapt bij zijn poging om in te breken bij het huis van David Schwimmer. Dit schrijft Page Six.

De man, Eric Rosa, probeerde met behulp van een baksteen in te breken bij het huis van de Friends-acteur. Hij wilde hiermee een ruit ingooien en zo vanuit de achtertuin het appartement in komen.

Rosa werd rond 12.30 uur Amerikaanse tijd gearresteerd.