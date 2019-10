James McAvoy is in het geheim getrouwd met zijn vriendin Lisa Liberati, met wie hij drie jaar samen is. Dit melden Britse kranten zondag, waaronder Mirror.

McAvoy kreeg een relatie met Liberati toen hij midden in de scheiding van zijn vrouw Anne-Marie Duff zat. Hij was elf jaar samen met Duff.

De acteur ontmoette Liberati, die als productieassistent werkt, in Philadelphia op de filmset van Split.

Twee maanden nadat de scheiding rond was, plaatste het nieuwe stel foto's op sociale media ter ere van hun relatie. Het koppel is onlangs in Philadelphia gezien. Liberati had toen een trouwring om.

McAvoy speelde tegenover Keira Knightley in Atonement, waarvoor hij genomineerd was voor een Golden Globe. Hij won voor diezelfde film een Empire Award. Daarnaast speelde hij de rol van Professor Charles Xavier in meerdere delen van X-Men.