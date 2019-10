Dotan heeft als verrassing voor zijn 33e verjaardag filmpjes van zijn naasten gekregen. Zijn vriend heeft de verrassing geregeld voor de zanger die zich in aanloop naar zijn tournee in Los Angeles bevindt. Dotan deelde het bekijken van de filmpjes zaterdag op Instagram.

"Het is niet makkelijk om weg te gaan van huis, in het bijzonder op je verjaardag", deelt Dotan met zijn fans."Het wordt een beetje makkelijker wanneer je op deze manier verrast wordt. Veel dank aan de liefde van mijn leven."

In september maakte de zanger bekend homoseksueel te zijn en een vriend te hebben. Hij vertelde niet eerder voor zijn geaardheid te zijn uitgekomen omdat dat hem in het kader van zijn carrière werd afgeraden.

Dotan maakte in juli bekend dat hij in november op tournee gaat in de VS. Hij doet voor zijn concertreeks onder meer New York, Boston en Los Angeles aan. Zijn debuutalbum Dream Parade uit 2010 nam Dotan op in laatstgenoemde stad.