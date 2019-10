Johnny de Mol vindt het niet terecht dat zijn vader zo veel kritiek krijgt. Volgens de presentator is John de Mol misschien wel een keiharde zakenman, maar ook een warme persoonlijkheid.

"Als hij besluit presentatoren naar SBS6 te halen, is het land te klein. Terwijl in veel gevallen gewoon hun contracten zijn verlopen", vertelt De Mol in een interview in AD Magazine.

"Mijn vader is een warme persoonlijkheid. Tuurlijk, ook een keiharde zakenman, maar hij heeft nog nooit iemand bedonderd. Je kunt niemand vinden die zegt: ik ben slecht behandeld of niet netjes uitbetaald", aldus de veertigjarige presentator.

De Mol staat momenteel in de Nederlandse theaters om onder meer te vertellen over de mede door hem opgerichte stichting Movement On The Ground, die zich inzet voor de humanitaire crisis op het eiland Lesbos.

De presentator kreeg het helpen van zijn medemens thuis met de paplepel ingegoten. Zo zet zijn moeder Willeke Alberti zich al jaren in voor ouderen en mensen met een beperking. Maar ook zijn vader doet volgens De Mol veel voor het goede doel.

"Maar hij heeft één regel: ik help, ik doneer, maar noem alsjeblieft mijn naam niet. Hij wil niet op de voorgrond. Zijn zwak zit bij kinderen en bij dieren. Ik mag dat nooit zeggen, maar ik doe het wel", aldus de presentator.