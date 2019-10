Jane Fonda is vrijdag voor de derde week op rij gearresteerd bij een klimaatprotest in Washington. De actrice is tijdelijk naar de stad verhuisd om iedere vrijdag te kunnen deelnemen aan de protestacties. Ditmaal werd ze bijgestaan door acteur Ted Danson, blijkt uit beelden van Hannah Jewell van Washington Post.

Fonda werd twee weken geleden voor het eerst gearresteerd in de buurt van het Capitool, waar nu wekelijks protesten worden gehouden om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

Vorige week ging Fonda met Grace and Frankie-collega Sam Waterston naar de protesten. Beide acteurs werden toen gearresteerd. Deze week werd Fonda's metgezel Danson, te zien in The Good Place, ook in de boeien geslagen.

De politie in Washington zegt 32 personen te hebben opgepakt voor het deelnemen aan een onwettige demonstratie op een kruispunt.

Op haar website liet Fonda eerder weten actie te voeren voor het klimaat namens de groep Oil Change International. "Ik zal elke vrijdag in de hoofdstad zijn, geïnspireerd en gesterkt door de geweldige beweging die onze jeugd heeft opgestart", aldus de actrice.

Fonda is van plan met de acties mee te doen totdat er daadwerkelijk veranderingen worden doorgevoerd. "Ik kan niet meer toekijken hoe de politiek de industrieën negeert die onze planeet kapotmaken voor eigen gewin."