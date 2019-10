Felicity Huffman, die tot twee weken cel werd veroordeeld voor het fraudeschandaal waarbij nog zo'n vijftig andere personen waren betrokken, heeft na elf dagen de gevangenis mogen verlaten.

De Desperate Housewives-actrice zou eigenlijk zondag weer naar huis mogen, maar volgens TMZ mogen gevangenen bij wie de dag van vrijlating staat gepland in het weekend, de vrijdag daarvoor al naar huis.

De straf van Huffman is nog niet voltooid, ze moet ook nog een taakstraf van 250 uur volmaken. Ook kreeg ze een boete van 30.000 dollar (ruim 27.000 euro) opgelegd en een voorwaardelijke celstraf van een jaar.

Dat betekent dat als de actrice nogmaals de fout ingaat, ze een jaar naar de gevangenis moet, boven op de twee weken die ze al moest zitten.

Huffman werd in maart aangehouden in de zaak en mocht daarna op borgtocht de rechtszaak afwachten. In april bekende ze schuldig te zijn aan examenfraude, net als een tiental andere ouders. Actrice Lori Loughlin, die in dezelfde zaak werd gearresteerd, bekende geen schuld.

De actrice trof eerder een schikking met de aanklager in de zaak, waaruit al bleek dat ze waarschijnlijk niet lang de gevangenis in moest. Een rechter moest zich echter nog buigen over de schikking en dus was de actrice tot nu toe onzeker van haar toekomst.