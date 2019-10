Blake Shelton, die sinds vier jaar een relatie met Gwen Stefani heeft, is nog steeds verbaasd dat de twee ooit bij elkaar zijn gekomen.

Shelton vertelt in de podcast Vocal Point, waarvan People een voorproefje plaatste, dat hij meer versteld staat van zijn relatie met de zangeres dan van zijn uitverkiezing tot 'meest sexy man' door People in 2017.

"Als je het al choquerend vond dat ik als meest sexy man op de cover van People mocht staan, dan vind je het waarschijnlijk een nog merkwaardigere gedachte dat ik iets met Gwen heb", aldus de 43-jarige Shelton.

De zanger leerde Stefani in 2014 kennen bij The Voice, waarbij beiden toen in de jury zaten. Toch hadden ze in eerste instantie weinig contact. "Van alle coaches leerde ik haar het minst goed kennen, want zij had net een kind. Als we niet bezig waren met opnamen, had zij het druk met andere dingen."

Dat veranderde in Stefani's tweede seizoen, een jaar later. De zangeres ging scheiden van haar man Gavin Rossdale en Shelton en zijn vrouw Miranda Lambert gingen ook uit elkaar. "Er was veel gebeurd in onze levens, en daar konden we het samen goed over hebben."