Martien Meiland vindt het allemaal gezeik, bekende Nederlanders lopen binnen door reclames en wanneer ben je te oud voor televisie? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Martien Meiland is overal. De kersverse winnaar van de Televizier-ring heeft een nieuw programma bij SBS en is daarnaast nog altijd iedere maandag met zijn familie te volgen in de reallifesoap Chateau Meiland. Bovendien valt in ieder tijdschrift dat je openslaat wel iets over de kasteelheer te lezen.

Martien is zich maar wat bewust van deze ontwikkeling en waakt voor een overkill aan de Meilandjes. Maar de kijkers lijken in ieder geval nog niet genoeg van hem te hebben; ook deze week keken er weer bijna 1,5 miljoen mensen naar Chateau Meiland en voor zijn nieuwe programma Cash or Trash zetten ruim 750.000 mensen de televisie aan.

Bij de bladen lijkt Martien echter minder populair te worden, zo constateert hij zelf ook. Privé schreef deze week dat Martien sinds het vertrek van vriendin Caroline, die eerder zei een burn-out te hebben maar daar later op terugkwam, amper contact met haar heeft gehad. Gezeik, vond de realityster. "Nee, weet je, dat is allemaal gedoe en dat gaat niemand wat aan."

De B&B-eigenaar wordt ook regelmatig gevraagd naar de mogelijke relaties van zijn dochter Maxime. "Dan denk ik: schei toch uit, die meid is hier gewoon hard aan het werk op het chateau. Weet je, ik snap het wel, die mensen die bij zo'n roddelblad werken moeten ook leven, maar laat mij alsjeblieft met rust. Wat een gezéík."

Story gooit het deze week over een totaal andere boeg: voor hen geen verhalen over mogelijke relaties van de kasteelbewoners. Het blad verbaast zich over de "leugens van Martien". "Martiens chateau blijkt Pinokkio's paleis!", staat bij een artikel over de uitspraak die Martien in zijn bedankspeech tijdens het Televizier-gala deed.

Want wat blijkt: Chateau Meiland is nooit aangeboden bij de NPO en dus klopt niet dat daar gedacht werd dat het programma niet succesvol kon worden. Martien zou alleen nog maar uit zijn op publiciteit: daarom deed hij geheimzinnig over zijn eigen seksuele voorkeur en zegt hij niets over de vader van zijn kleindochter.

Het kan natuurlijk ook nog dat Martien gewoon nog wat dingen voor zichzelf wil houden, al is het de vraag of dat nog binnen de mogelijkheden valt nu hij een van de bekendste mensen van Nederland is.

Zwemmen in het (reclame)geld

Wat is belangrijker: geld, of je integriteit? Zou jij voor een zwembad vol muntjes je idealen aan de kant zetten en je vrienden en collega's vertellen dat ze iets écht moeten doen of kopen? Zou jij voor een winkelwagen aan biljetten doen alsof je een bepaald kledingmerk altijd draagt, terwijl je het eigenlijk stom vindt? Hoe ver ben je bereid te gaan voor een fijn, extra zakcentje?

De Instagram-pagina's van Nederlands bekendste mensen staan vol met dit soort berichten: een paar schoenen, een gezichtsbehandeling of een fillertje. Niets is te gek, als ze het maar gratis krijgen. Reclame voor bikini's, afslankthee, en allerlei soorten cosmetica worden verstopt in prachtige kiekjes van vakantievierende schoonheden die bijvoorbeeld toevallig net een glas van een duur merk champagne naar binnen klokken.

Er zijn gelukkig ook nog BN'ers die zich niet voor alles laten inzetten en goed overwegen waar ze die bakken geld wél voor willen krijgen. Chantal Janzen deelde deze week dat ze regelmatig is gevraagd om een vitaminepilletje aan te prijzen, maar dat ze daar toch van afzag omdat ze het spul niet gebruikt. Daarmee zei ze "nee" tegen een makkelijk verdiende anderhalve ton.

Uiteraard zei Chantal tegen een ander merk wel "ja": voor de kosten van haar bruiloft wilde zij best even voor de wasmachine gaan staan met een fles wasmiddel in haar hand. Hoe hoog die kosten waren, zei Chantal er dan weer niet bij, maar de bruiloft vond plaats in Londen en zal dus in ieder geval niet goedkoop zijn geweest.

Uiteraard is Chantal niet de enige die overstag ging voor een merk waar ze wel achter staat: Frank Lammers zou inmiddels een paar ton hebben verdiend met zijn rol als gezellige huisvader in een supermarktreclame. Hadewych Minis vertelde deze week dat ze al haar andere werk kan blijven doen omdat ze iedere week in de studio staat om de voice-overs te doen voor een drogisterij, waar ze aardig mee verdient.

Helaas lijken dit soort deals nog ver weg voor 'gewone' Nederlanders: voorlopig moet iedere niet-BN'er zelf z'n wasmiddel én z'n bruiloft betalen.

Ga maar achter de geraniums

De pensioenleeftijd blijft maar verschuiven en de meeste mensen mogen pas van hun oude dag gaan genieten als ze de zeventig bijna aantikken, maar in Hilversum is het voldoende om vrouw te zijn en vijftig kaarsjes uit te blazen.

Gallyon van Vessem nam deze week emotioneel afscheid van Hart van Nederland en SBS6. Hoewel haar nooit direct is verteld dat ze eruit gegooid wordt omdat ze te oud is, is dat wel de reden, zo denkt iedereen in Hilversum. En voor het eerst in jaren maken mensen zich daar weer boos over.

"Je weet hoe het gaat, jij werkt ook bij televisie. Bij RTL 4 is hetzelfde gebeurd bij het nieuws. Als je bij de tv gaat werken, dan is er een bepaalde houdbaarheidsdatum. Dan vind ik het altijd gek dat mensen daar een beetje verbaasd op reageren", aldus John De Mol maanden terug aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk.

Beau van Erven Dorens was daar nu woedend over. Deze week zat hij met Gallyon en mediakenner Angela de Jong zich eens flink druk te maken over de leeftijdsdiscriminatie. "Je moet er toch somber over zijn? Dat je op zo'n manier aan de kant wordt gezet. Dat iemand zegt: 'Jij bent te oud, jij moet weg.'"

Naast dat Gallyon de boel direct nuanceerde - want zij had die reden dus nooit zo direct gehoord - zette ze Beau ook op zijn plek: want waar was hij toen De Mol deze uitspraken deed? Exact: in diezelfde studio, ook bij Matthijs op bezoek. Waarom uitte hij de frustratie destijds niet?

"Goed punt. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Het was daar het onderwerp niet, maar je hebt wel gelijk. Het had moeten gebeuren. Het kwam gewoon ter tafel daar. Ik vind het een schande, want ik vind je supergoed en ik heb jarenlang naast jou gewerkt en ik weet hoe belangrijk jij bent voor dat programma."

Allemaal leuk en aardig, die woede, maar ondertussen zit de 'bejaarde' Gallyon wel zonder werk. Gelukkig zijn ze bij zenders die niet van John de Mol zijn iets minder hard voor dames op leeftijd. "Ik hoop heel veel koffies en wijn te drinken en te zien waar de mogelijkheden liggen. Waar de deuren zelf open gaan en waar ik misschien zelf zin heb om een paar ramen open te trappen. Ik heb wel twee telefoontjes gekregen, waarvan ik denk: hé, dat zijn de eerste deuren die opengaan."