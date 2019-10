Thomas Berge en Cassidy Roeks hebben voor de derde keer hun relatie beëindigd. De zangeres en de zanger gaan op goede voet uit elkaar, zo deelt Roeks donderdag.

"Aan al het moois komt vaak een eind. Zo ook aan ons avontuur", schrijft Roeks op Instagram.

"Ik ben je dankbaar voor alle mooie dagen, de onvoorwaardelijke liefde die ik heb mogen voelen voor jouw lieve kleine man (Berges zoon Jack, red.) en de levenslessen die jij me aan het einde van de rit hebt gegeven. Het plekje in mijn hart zullen jullie altijd houden en ik gun je al het moois van de wereld toe", besluit ze.

Berge (29) en Roeks (23) gingen eind 2017 vanwege te drukke werkschema's voor de eerste keer uit elkaar. Dat deden ze na een relatie van ongeveer anderhalf jaar.

In mei 2018 bevestigden ze weer een stel te zijn, om datzelfde jaar in oktober weer uit elkaar te gaan. In mei dit jaar bliezen ze hun relatie voor de tweede keer nieuw leven in.

De zanger had eerder een relatie met Myrthe Mylius, met wie hij zijn zoon Jack kreeg.