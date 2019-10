Laura Prepon, bekend van haar rol als Alex Vause in de Netflix-serie Orange Is the New Black (OITNB), is in verwachting. De 39-jarige actrice laat donderdag op Instagram weten dat er gezinsuitbreiding op komst is voor haar en haar man Ben Foster.

Prepon deelt een foto waarop haar buik te zien is en ze haar dochter Ella vasthoudt.

"We zijn zo blij om aan te mogen kondigen dat onze familie groter wordt", schrijft de actrice, die bekend werd door haar rol van Donna Pinciotti in That 70's Show. "Het leven is mooi."

Prepon wordt op Instagram gefeliciteerd door meerdere bekende collega's, onder wie Uzo Aduba (die Suzanne 'Crazy Eyes' Warren speelt in OITNB) en Jason Biggs (speelt de rol van Larry Bloom).

Prepon en de 38-jarige acteur Foster trouwden vorig jaar juni. De twee kennen elkaar al jaren, maar hebben sinds 2016 een relatie. In augustus 2017 kregen ze dochter Ella.