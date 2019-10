Jan des Bouvrie heeft zijn excuses aangeboden naar aanleiding van een interview met Volkskrant Magazine, waarin hij vertelde dat hij vroeger "elke dag vreemdging". De meubelontwerper ontving vele boze reacties.

In de podcast van LXRY betuigt Des Bouvrie in gesprek met Yves Gijrath spijt over zijn uitspraken over vreemdgaan. "Dat had ik niet moeten zeggen."

De 77-jarige meubelontwerper zegt dat hij naar aanleiding van het interview zo'n tweeduizend boze reacties kreeg van verontwaardigde vrouwen.

Des Bouvrie voegt toe dat sommigen hem verkeerd hebben begrepen: "Ik had een vriendinnetje en die zag ik iedere dag. Dus ik ging niet iedere dag met een ander vreemd, ik had gewoon een vriendinnetje."

Aan zijn ex-vrouw, die behoorlijk geschokt was door het interview, heeft hij inmiddels ook zijn excuses aangeboden. "Het is nu weer goed."