Caroline van Eeden heeft op Instagram afgerekend met de geruchten dat ze ruzie zou hebben met de familie Meiland. De huisvriendin kondigde halverwege het tweede seizoen van Chateau Meiland aan terug naar Nederland te gaan om meer tijd met haar familie door te brengen.

Martien Meiland zei onlangs tegen weekblad Privé dat hij momenteel geen contact met Van Eeden heeft. Ze zou na haar vertrek uit het chateau op vakantie zijn gegaan. Meiland zegt geen contact te hebben gezocht om het herstel van de overwerkte Van Eeden te bevorderen.

De huisvriendin van de familie Meiland heeft zich nu zelf over de situatie uitgesproken op Instagram. "Ik hoor, lees en zie veel berichtjes om mij heen die doen vermoeden dat de familie Meiland mij vergeten is, dat ik een slaaf ben geweest van de familie, of dat er geen contact meer zou zijn geweest", begint ze haar verhaal.

"Ik wil nu eenmaal vanuit mijn hart met veel liefde zeggen dat dit allemaal fabeltjes zijn! Ik heb met heel veel plezier en liefde het afgelopen jaar meegebouwd aan Chateau Meiland, maar het werk was zwaar en ik miste mijn familie! We hebben samen afgesproken even rust te pakken", aldus Van Eeden.

Ze benadrukt dat het haar eigen keuze was om terug te gaan naar haar familie. Ze bedankt haar volgers voor de steun, maar noemt de geruchten "halve of onjuiste verhalen".

Chateau Meiland won onlangs de Gouden Televizier-Ring. Van Eeden was niet bij de uitreiking aanwezig.