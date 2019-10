Jason Momoa's rol in de nieuwe serie See, waarin hij een blinde krijger vertolkt, heeft ervoor gezorgd dat hij attenter is voor zijn vrouw Lisa Bonet.

De serie van Apple TV+, die vanaf 1 november te zien is, gaat over een tijd waarin de hele Amerikaanse bevolking blind is geworden door een virus. Iedereen wordt daardoor gedwongen meer te leunen op andere zintuigen.

Bij Momoa zorgde het spelen in de serie ervoor dat hij "attenter en bewuster" naar zijn omgeving keek. "Ik weet niet of aura's echt bestaan, maar er is zeker zoiets als een energie die je kunt voelen bij mensen", zegt de veertigjarige Momoa tegen People.

"Tegenwoordig ben ik me wat meer bewust van de energie van mijn vrouw. Ik voel me meer verbonden."

Bonet (51), die net als Momoa ook in films en series acteert, is veertien jaar samen met de Hawaïaan. Het stel trouwde in 2017. Ze hebben samen twee kinderen. Bonet heeft daarnaast een dochter met haar ex-man Lenny Kravitz.