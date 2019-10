Liam Gallagher, die sinds tien jaar gebrouilleerd is met zijn broer Noel, zou zijn persoonlijke band met hem willen herstellen. De Britse zanger zou dit doen omwille van hun moeder, die haar zoons graag weer herenigd wil zien.

"Dat zou ik wel willen", zegt de 47-jarige zanger over een mogelijke hereniging in gesprek met AP. "Mijn moeder leeft nog en zit ermee. Maar alleen als broers, niet voor Oasis. Dat is klaar."

"Hij moet naar mij toe komen, op zijn handen en knieën zijn spijt betuigen en me een taartje brengen", grapt de Brit. "Nee, ik zou gewoon een biertje met hem willen drinken. En dat hij zijn hart lucht, waar hij dan ook mee mag zitten."

De Britse band Oasis ging in 2009 na achttien jaar uit elkaar, nadat de spanningen tussen de twee broers te hoog waren opgelopen.