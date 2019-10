Naomi van As en Sven Kramer, die een jaar geleden ouders werden van dochter Kae, houden zich nog niet bezig met eventuele gezinsuitbreiding. De schaatser vertelt woensdag aan RTL Boulevard dat hij zijn gezin nu als "het perfecte plaatje" ziet.

"Daar zijn we nu nog helemaal niet mee bezig", aldus de schaatser, die momenteel kampt met een knieblessure die hij opliep toen hij op zijn fiets werd aangereden door een auto.

"We zijn nu allebei onwijs aan het genieten van Kae en daar hebben we tot nu toe onze handen vol aan."

Dochter Kae is onlangs één jaar geworden en Kramer vindt het ouderschap inmiddels makkelijker. "Nu Kae wat ouder wordt en je wat meer interactie hebt, wordt het ook gewoon steeds relaxter. Toen we Kae net kregen, vond ik het wel heftig."

Oud-hockeyster Van As (36) en de Friese meervoudig olympisch-, wereld- en Europees schaatskampioen (33) werden in oktober 2018 voor het eerst ouders.

In mei 2017 zei Van As dat het beëindigen van haar hockeycarrière te maken had met de kinderwens van het stel. "Professioneel hockeyen én een kind krijgen, dat gaat gewoon niet samen", vertelde de tweevoudig olympisch kampioene, die sinds 2007 een relatie heeft met Kramer.