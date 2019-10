Er zijn twee nieuwe aanklachten ingediend tegen Cuba Gooding Jr., die al meerdere aanklachten wegens vermeend seksueel misbruik tegen zich heeft lopen. De openbaar aanklager meldt woensdag dat de Oscar-winnaar wordt aangeklaagd wegens aanranding en misbruik.

Er zijn nu in totaal zes aanklachten tegen Gooding ingediend, door drie verschillende vrouwen, schrijft TMZ woensdag.

Verdere details over de nieuwe aanklachten zijn nog niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk wanneer het misbruik zou hebben plaatsgevonden.

Gooding werd eerder aangeklaagd omdat hij een vrouw bij haar borst zou hebben gegrepen tijdens een avond uit in een nachtclub in New York in juni. De acteur ontkende die aantijgingen eerder.

Acteur mag proces in vrijheid afwachten

Daar kwam later een aanklacht wegens aanranding en seksueel misbruik bij. Dit incident zou volgens papieren van de rechtbank hebben plaatsgevonden op 24 oktober 2018.

De acteur mag het proces in vrijheid afwachten. Als hij schuldig wordt bevonden, zou hij een maximale celstraf van een jaar en drie maanden kunnen krijgen. De aanklager in de zaak zegt echter nog twaalf voorbeelden van seksueel wangedrag van de acteur te hebben. De incidenten zouden tussen 2001 en 2018 hebben plaatsgevonden.

De zaak zal op 13 december verdergaan. De 51-jarige acteur, bekend van onder meer de films Jerry Maguire en Pearl Harbor en de serie American Crime Story, is dan echter niet verplicht zijn opwachting te maken.