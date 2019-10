Toby Alderweireld kreeg als kind één cola per maand van zijn vader. Het gezin had het niet breed en de profvoetballer was trots toen hij zich meer kon veroorloven.

"Mijn vader combineerde twee jobs om drie zonen op te voeden. Hij haat dit verhaal, maar ik denk nog vaak aan de cola's die mijn pa trakteerde. Eens in de maand gingen we pizza eten en dan kregen wij exact één cola. Die ene cola smaakte lekkerder dan de beste champagne. Je kon hem in één keer opdrinken of spreiden over de maaltijd", aldus de Belgische voetballer in een interview in het tijdschrift Knack.

"De dag dat ik me een tweede cola kon permitteren, voelde ik me trots: je hebt hard gewerkt en dit verdien je nu, Toby. Ik ga proberen mijn kinderen dat mee te geven. Een tweede cola is niet evident."

'Ik wil dat mijn vrouw thuisblijft voor de kinderen'

Alderweireld, die vanaf zijn vijftiende acht jaar bij Ajax speelde en op dit moment als verdediger bij de Londense club Tottenham Hotspur onder contract staat, heeft door zijn leven als topsporter veel momenten met zijn kinderen moeten missen. Als hij over enige tijd klaar is met voetballen, wil hij zich daarom volledig op hen richten.

"Wij hebben een dochter, en in februari komt er een zoon bij. Mijn vrouw en ik hebben gewacht om kinderen te krijgen. Ik voetbal nog vijf, zes jaar. Dan start de oudste op de lagere school. Ik wil er dan 100 procent zijn voor mijn kinderen. Hen naar school kunnen brengen en afhalen, is een absolute must, een luxe en een geluk. Ik wil ook dat mijn vrouw thuisblijft voor de kinderen. Ook dat is een erfenis van die jaren in Amsterdam: mijn gezin is heilig."