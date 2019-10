Nathan Rutjes (35) uitte een paar jaar terug kritiek op Adele in RTL Late Night, omdat de zangeres tijdens een optreden een beveiliger terechtwees. De voormalig profvoetballer kreeg naderhand bloemen van beveiligers. Dat zegt hij in een interview in Nieuwe Revu.

Rutjes was enkele jaren vaste gast in RTL Late Night en mocht het nieuws op zijn eigen, persoonlijke wijze bespreken.

"Dat kon dan alle kanten op. De ene keer had ik het over Lodewijk Asscher, de andere keer over Adele. Al was dat niet zomaar. Zo vond ik het werkelijk waar schandalig en zo onterecht dat Adele tijdens een concert in Melbourne (in maart 2017, red.) een beveiliger dreigde te ontslaan omdat hij een fan van haar terechtwees die tijdens het concert was opgestaan. Echt, Adele beseft niet dat zij zonder die beveiliger niet kan optreden. Sterker nog: die man springt als eerste voor haar als er iemand met een mes komt."

Volgens de voormalig speler van Roda JC zou de beveiliger slechts "orders van zijn werkgever" gekregen hebben. De fans van Adele konden de reprimande van Rutjes niet waarderen, zegt hij. Beveiligingsfirma's in Nederland zouden volgens hem wel blij zijn geweest met zijn kritiek en stuurden hem bloemstukken. "Zo blij waren ze met mij. Want eindelijk keek er iemand op die manier naar ze."

'Daar lig ik geen seconde wakker van'

Rutjes groeide tijdens zijn laatste jaren als profvoetballer op het hoogste niveau uit tot cultheld dankzij zijn uitgesproken positiviteit en kenmerkende kapsel (stekels met mat). Toch betichtten enkele media hem ervan een toneelstukje op te voeren. Daar heeft hij echter geen boodschap aan.

"Als zij dat vinden, prima. Daar lig ik geen seconde wakker van. Het is hetzelfde als die opmerkingen over mijn kapsel die ik naar mijn hoofd krijg geslingerd. Ze doen maar. Dat doet me echt niks. Echt, als je je druk gaat maken over reacties van anderen heb je een slecht leven, hoor. Maar dat is typisch Nederlands. Mensen willen altijd wel wat te klagen hebben."