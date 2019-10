Tanja Jess herkent zichzelf totaal niet in de personages die ze regelmatig speelt. De actrice vindt zichzelf emotioneel vrij stabiel, maar merkt dat haar personages dat minder zijn.

"Ik ken niet zo veel pieken en dalen", aldus de 52-jarige actrice, die eraan toevoegt dat ze zich nu iets anders voelt omdat ze in de overgang is, in gesprek met De Telegraaf.

Jess ziet een patroon in de personages die ze speelt. "Opmerkelijk eigenlijk, dat ik altijd van die geschifte types speel. In Goede Tijden, Slechte Tijden als Bowien, in Bloedverwanten als Fien en nu als Wendoline (in het toneelstuk Mijn man begrijpt mij niet, red.)."

In het toneelstuk is sociale druk een belangrijk onderwerp. Jess speelt een psycholoog die twee zussen, gespeeld door Victoria Koblenko en Anouk Maas, begeleidt. Beide zussen kampen met veel druk van buitenaf. Jess zegt die druk wel te herkennen.

"We lopen hier in het leven allemaal een keer tegenaan. Die sociale druk ervaar ik ook. Dus ik doe er net zo hard aan mee door ook alleen de beste foto's op sociale media te plaatsen. Maar het schetst wel een vertekend beeld van de werkelijkheid. Want natuurlijk leven we niet het perfecte leven."