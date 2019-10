Lee Towers voelde zich soms schuldig, omdat hij wegens zijn drukke carrière niet altijd tijd heeft kunnen vrijmaken voor zijn gezin. In gesprek met presentator Özcan Akyol vertelt de 73-jarige Rotterdammer dat zijn vrouw Laura hem al die jaren heeft bijgestaan.

"Ik heb weinig tijd voor ze gehad, ik was met mijn carrière bezig", vertelt Towers, die in het echt Leendert Huijzer heet, in het programma Sterren op het Doek. "Daar voelde ik me soms schuldig over."

Zijn echtgenote Laura, met wie hij 47 jaar getrouwd is en vier kinderen heeft, noemt de artiest zijn "steun en toeverlaat". "Ze was een praatpaal van mij. Al mijn ideeën die bij me opborrelden, deelde ik met haar. We hebben alles samen meegemaakt."

Huijzer vindt het waardevol dat hij, zeker tijdens de begindagen van zijn carrière, alles met haar kon delen. "Er brak een soort gekte los. Belangrijk is dan dat er geen afstand gecreëerd wordt. Alles ontploft en jouw wereld wordt steeds groter. Als je je gezin daar dan niet bij betrekt, wordt dat thuiswereldje steeds kleiner en zo gaan al die huwelijken naar de klote."

De zanger, bekend van het nummer You'll Never Walk Alone, noemt zijn vrouw "een lot uit de loterij". "Ze heeft het talent in mij gezien en me geënthousiasmeerd, me hierbij gesteund en begeleid. Ik denk dat ik zonder haar geen Lee Towers kan zijn."