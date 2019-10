Actrice Jenna Dewan heeft dinsdag details over haar echtscheiding gedeeld. Het einde van haar relatie met de acteur Channing Tatum noemt ze "pijnlijk".

"Ik realiseer me dat de dynamiek binnen onze relatie niets voor mij deed en ook ten koste ging van onze dochter", schrijft de 38-jarige Step Up-actrice volgens People in haar boek Gracefully You: How To Live Your Best Life Every Day.

"Maar voornamelijk moest ik durven accepteren dat het niet meer werkte en dat de relatie veranderde in pijn", aldus de actrice. Volgens Dewan zagen de media en de fans hen als het ideale paar. "Dat maakte het nog moeilijker voor me, want ik wil altijd zo eerlijk en echt mogelijk zijn."

Dewan en Tatum leerden elkaar in 2006 kennen op de set van Step Up. Het stel trouwde in 2009, kreeg zes jaar geleden dochter Everly en kondigde in april 2018 aan te gaan scheiden.

Tatum, bekend van films als Magic Mike en The Hateful Eight, is inmiddels samen met zangeres Jessie J. Dewan heeft een relatie met acteur Steve Kazee en is momenteel in verwachting van haar tweede kind.