Keira Knightley heeft de naam van haar pasgeboren dochter bekendgemaakt. Het kindje gaat Delilah heten, schrijft Us Weekly dinsdag.

De actrice maakte op 11 oktober bekend een baby van zes weken oud thuis te hebben. Het is het tweede kind dat ze samen met haar man James Righton heeft. Hun eerste kind, Edie, is vier jaar oud.

Eerder sprak Knightley openlijk over de moeilijkheden die het recente moederschap met zich meebrengen. "Ik praat, maar ik heb geen idee waar ik heenga met mijn verhaal. Je kan zien dat ik net een baby heb gehad", aldus de actrice tijdens een bezoek aan BBC Breakfast.

"Dit is de eerste keer dat ik mijn haar borstel sinds de geboorte van mijn kind en ik heb het niet eens zelf gedaan. Ik zat nog in mijn pyjama toen mijn kapper kwam. En ik draag de jurk van iemand anders."

Knightley trouwde in 2013 met Righton, die als muzikant werkt. In mei werd bekend dat ze voor de tweede keer zwanger was, toen ze tijdens een evenement haar buik niet meer kon verbergen.