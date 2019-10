Kanye West heeft als cadeautje voor zijn vrouw Kim Kardashian 1 miljoen dollar (bijna 900.000 euro) aan diverse goede doelen gedoneerd.

De realityster, die maandag haar 39e verjaardag vierde, is dolblij met het gebaar van haar 42-jarige echtgenoot. Op Twitter deelde ze een foto van het donatiecertificaat, waarop staat dat het geld namens haar en haar vier kinderen zal worden overgemaakt. "Dit maakt mij zo gelukkig!", aldus Kardashian.

De goede doelen in kwestie zetten zich in voor de hervorming van het gevangeniswezen in de Verenigde Staten, een kwestie waar Kardashian zeer bij betrokken is.

Ze voert zo nu en dan actie voor gevangenen die tot jarenlange gevangenisstraffen zijn veroordeeld voor relatief kleine vergrijpen, zoals het bezit van softdrugs. Ook riep ze op tot de vrijlating van de 31-jarige Cyntoia Brown, die op haar zestiende tot levenslang werd veroordeeld voor het doodschieten van een seksklant.

De donatie was niet het enige cadeau. Van haar familie kreeg Kardashian "fantastische handtassen" en een diner in haar eigen huis, dat door haar favoriete Armeense restaurant werd verzorgd. "Ik had de ontspannendste verjaardag ooit", schrijft ze op Instagram.