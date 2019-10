Chantal Janzen en haar echtgenoot Marco Geeratz hebben hun bruiloft betaald van de wasmiddelreclame die de presentatrice een paar jaar geleden maakte. Ze wil echter niet zomaar het gezicht zijn van een bepaald merk, vertelt Janzen in haar eigen blad &C.

De veertigjarige Janzen zegt dat ze het aanbod kreeg om een bepaald vitaminemerk aan te prijzen. "Ik kon een godsvermogen krijgen om elke maand een potje vitaminen aan te prijzen op Instagram", vertelt de presentatrice.

"Ongeveer 1,5 ton. Maar ik kon het niet. Ik moet dubbel en dwars achter een merk staan, het echt gebruiken, fan zijn."

Dat gold wel voor een ander merk, waarvoor de presentatrice in 2014 reclame maakte. "Mijn bruiloft was al geweest en die had ik betaald van een eerdere wasmiddelreclame. Dus dat hoefde niet meer."



Janzen trouwde eind 2014 met Geeratz en vierde haar huwelijksfeest in Londen. Dit deed ze in het gezelschap van meerdere bekende Nederlanders, zoals Linda de Mol en Paul de Leeuw.