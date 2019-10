Naaz gaat niet met leeftijdsgenoten om omdat ze zich mentaal buitengesloten voelt door haar carrière als artiest. Haar vrienden zijn over het algemeen een stuk ouder, zegt de 21-jarige zangeres in een interview met VIVA.

"Ik heb niet heel veel vrienden, maar de vrienden die ik heb, zijn allemaal best oud", aldus Naaz. "Dat komt omdat ik sinds m'n zestiende fulltime bezig ben geweest met muziek maken, dus vanaf dat moment was ik eigenlijk constant omringd door volwassenen."

Ook zegt de zangeres in het interview nooit echt een tienerleven te hebben gehad. "Ik ben niet naar de universiteit gegaan, ik heb niet het young adult-gedeelte gehad waarin je uitgaat. Daardoor voel ik me als ik uitga met jonge mensen vaak een beetje buitengesloten. Niet door hen, maar mentaal. Ik kan niet meepraten, ik weet niet hoe ik me moet gedragen."

Toch probeert de artiest wel situaties met leeftijdsgenoten op te zoeken, omdat ze zich aangetrokken voelt tot hun zorgeloze houding. "Ze praten over andere dingen dan hun carrière of hun gezin. Ik ben serieus, maar ik merk dat ik soms ook gewoon behoefte heb aan luchtigheid."