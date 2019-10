Ellie Goulding is het zat dat ze constant de vraag krijgt of ze kinderen wil. De 32-jarige zangeres zegt tijdens een vragensessie met fans op Instagram dat ze het vervelend vindt dat iedereen wil weten wanneer ze een gezin gaat stichten.

Goulding trad eerder deze maand in het huwelijk met Caspar Jopling en sindsdien is haar kinderwens steeds vaker onderwerp van gesprek. "Je kunt je wel voorstellen dat hier continu naar gevraagd wordt", reageert ze op een fan die wil weten wanneer ze aan kinderen begint.

"Ik vind het vervelend dat mensen me het gevoel geven dat ik op deze wereld ben om me voort te planten. Ik zie dat tegenwoordig toch echt anders", aldus de zangeres.

Goulding oogstte in 2009 haar eerste succes met de hit Starry Eyed. In Nederland scoorde ze vooral met de nummers Burn, Love Me Like You Do en Outside. De zangeres bracht eerder dit jaar de nieuwe singles Hate Me en Flux uit, maar over een nieuw album is nog niets bekend.