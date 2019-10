Zooey Deschanel heeft maandag voor het eerst een foto gedeeld waarop ze met de Canadese presentator Jonathan Scott te zien is. De New Girl-actrice werd eerder al hand in hand met Scott gezien.

Deschanel deelde op Instagram een foto waarop Scott haar optilt. Het koppel was op bezoek in de Universal Studios in Los Angeles, waar een halloweenfeestje werd gegeven.

De 39-jarige Deschanel en 41-jarige Scott zouden elkaar afgelopen augustus hebben leren kennen tijdens de opnames van Carpool Karaoke, dat onderdeel is van de talkshow van James Corden. Scott is bekend van het programma Property Brothers, dat hij samen met zijn tweelingbroer Drew Scott presenteert.

De actrice maakte begin september bekend na een huwelijk van vier jaar te gaan scheiden van Jacob Pechenik. Deschanel en de filmproducent trouwden in 2015, kort voordat hun dochter Elsie Otter werd geboren. In 2017 kregen ze hun zoon Charlie Wolf.