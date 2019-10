Een rechter heeft beslist dat de man die Harry Styles stalkt, voortaan minstens 250 meter bij de zanger uit de buurt moet blijven. Ook mag hij niet meer bij het huis en werkplek van de zanger komen, meldt BBC.

De verdachte, die de Spaanse nationaliteit heeft, kreeg tevens een taakstraf opgelegd. Daarnaast moet hij dertig dagen doorbrengen in een rehabilitatiecentrum. Ook mag hij niets over de zanger op sociale media plaatsen. Als hij deze regels overtreedt, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

De 25-jarige Styles getuigde zelf tegen de 26-jarige dakloze man die in de buurt van het huis van de popster in Londen sliep. De zanger legt uit dat hij de man had aangeboden een nacht in een hotel voor hem te boeken en kocht eten voor hem. Op aanraden van zijn bodyguard besloot hij daarna echter geen contact meer te hebben met de Spanjaard, wegens diens 'vreemde gedrag'.

De man zou Styles vervolgens meerdere keren op straat hebben lastiggevallen en briefjes en geld in zijn brievenbus hebben gegooid. Tegenover de rechter beweerde hij dat de voormalig One Direction-zanger hem probeerde te verleiden om mee te gaan naar een hotelkamer.

Zanger hoopt stalker nooit meer te zien

Styles zei in zijn getuigenis dat hij hoopt dat de man professionele hulp krijgt en dat hij hem nooit meer hoeft te zien. De zanger zegt zich onveilig te hebben gevoeld met de dakloze man rondom zijn woning.

Styles maakte eerder deze maand een muzikale comeback met zijn nieuwe single Lights On. Het is nog niet duidelijk wanneer zijn tweede album verschijnt.