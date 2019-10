Sportkoppel Marianne (45) en Henk Timmer (47) neemt na vijftien jaar een time-out in hun relatie. Marianne Timmer laat dit maandag weten op Twitter.

"Vandaag een moeilijke en verdrietige beslissing genomen", schrijft de olympisch schaatskampioene.

"Na vijftien jaar gaan Henk en ik een stapje terug doen en een time-out nemen. Ik hoop dat iedereen ons de tijd gunt om met dit nieuwe en onwerkelijke gevoel om te gaan."

Het koppel trouwde na een relatie van negen jaar in 2012 en heeft geen kinderen. Voormalig profkeeper Henk Timmer heeft uit een eerdere relatie een dochter van zestien jaar oud, genaamd Isa.

Marianne Timmer vertelde eerder dat zij en haar echtgenoot elkaar de ruimte geven na hun sportcarrières. "We wisten wat we daarvoor moesten doen en laten. Mede daardoor laten we elkaar makkelijk vrij. We zeiken niet tegen elkaar. Dat zie je bij andere mensen wel anders", vertelde ze in 2017 aan Shownieuws.

Marianne Timmer is drievoudig olympisch kampioen en enkelvoudig wereldkampioen sprint. Henk Timmer is oud-keeper van Feyenoord, AZ, Ajax en het Nederlands elftal.