Shay Mitchell, bekend uit de serie Pretty Little Liars, is moeder geworden van een dochter. Dit liet de actrice zondag weten via Instagram.

"We laten je nooit meer gaan", schrijft de 32-jarige Mitchell bij een foto van haar hand en een babyhandje. De naam van het kind is nog niet bekend, evenals wanneer ze precies is geboren.

Eind juni deelde de Canadese het nieuws dat ze samen met haar vriend Matte Babel een eerste kind verwachtte. In januari maakte Mitchell bekend dat ze in 2018 een miskraam heeft gehad.