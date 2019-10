Realityster Kim Kardashian en rapper Kanye West hebben in mei, ter gelegenheid van hun vijfjarig huwelijk, hun huwelijksgeloften hernieuwd. Dit bleek zondag tijdens de uitzending van het realityprogramma Keeping up with the Kardashians, meldt People.

"Je bent mijn echtgenoot. Je bent mijn beste vriend. Jij bent degene die het meest in mij gelooft en mijn enige ware liefde", las Kardashian de eerste regels van haar gelofte op voor de camera van het programma. De ceremonie zelf was niet in beeld. Naar verluidt droeg Kardashian een witte jurk.

De ceremonie vond enkele weken na de geboorte van hun vierde kind Psalm plaats. De zoon van het echtpaar is inmiddels vijf maanden oud. De hernieuwing van hun huwelijksgeloftes was een idee van Kardashian om haar echtgenoot te bedanken in het bijzijn van haar familie.

"Kanye weet hoe spannend ik het vind met een nieuwe baby en alles er omheen. Hij heeft zoveel geholpen. Hij is een fantastische vader", aldus de realityster die naast Psalm ook moeder is van dochter North (zes jaar oud), zoon Saint (drie jaar) en dochter Chicago (negentien maanden) en die op 21 oktober haar 39e verjaardag viert. Zij en haar 42-jarige echtgenoot zijn getrouwd sinds mei 2014.

Zoon Psalm zou eigenlijk Ye heten

Kardashian vertelde tijdens de uitzending ook dat haar jongste zoon Psalm, eigenlijk Ye zou heten, naar zijn vader. West vond dit echter niet leuk, omdat Ye niets zou betekenen. Uiteindelijk koos het stel na een zoektocht in de Bijbel voor Psalm, omdat dit volgens Kardashians halfzus Kylie Jenner mooi klonk bij de naam van zijn oudere broertje Saint.