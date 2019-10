Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle trekken zich binnenkort tijdelijk terug uit de publiciteit. Tegen het eind van het jaar wil het koppel meer tijd hebben voor het gezin. Dat meldt een bron zondag aan CNN.

De ingelaste pauze zou half november moeten beginnen, zodra alle lopende afspraken zijn afgerond. Hoelang de prins en zijn vrouw zich precies zullen terugtrekken, is nog niet bekend.

Markle beviel begin mei van een zoon, Archie. In de documentaire Harry & Meghan: An African Journey die zondagavond bij het Britse ITV is uitgezonden, praat de prinses over haar verse moederschap en de druk die er op haar schouders is komen te liggen. Haar echtgenoot bespreekt daarnaast de impact die de dood van zijn moeder, prinses Diana, heeft veroorzaakt.

Onlangs klaagde prins Harry meerdere Britse tabloids aan. Nadat hij stappen aankondigde tegen Mail On Sunday wegens het verspreiden van een persoonlijke brief van zijn vrouw, maakte hij ook bekend dat hij Daily Mirror en The Sun wil laten vervolgen voor het afluisteren van zijn telefoon.

Prins Harry weet hoe ver paparazzi kunnen gaan. "Ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurt als iemand niet meer wordt behandeld als een persoon. Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt. Ik laat me niet koeioneren door hetzelfde spelletje te spelen met de media", aldus de prins in het programma. "Elke keer als ik een fotocamera zie, elke keer als ik een camerasluiter hoor, elke keer als ik flitslicht zie, brengt me dat terug naar dat moment."

Markle is door Britse vrienden gewaarschuwd voor de paparazzi. Ze voegt eraan toe dat ze het effect heeft onderschat. "Ik wist dat het niet makkelijk zou zijn, maar ik had verwacht dat het er eerlijk aan toe zou gaan. Als mensen dingen zeggen die onwaar zijn, zelfs als ze verteld worden dat ze onwaar zijn en het toch mogen doen - niemand ter wereld zou dat oké vinden. Dat is toch anders dan onder een vergrootglas te liggen", aldus Markle. in Harry & Meghan: An African Journey.

De documentaire Harry & Meghan: An African Journey is maandag om 21.30 uur te zien op RTL 4.