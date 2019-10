Zondag werd bekend dat acteur Dennis Quaid (65) zijn vriendin Laura Savoie (26) ten huwelijk heeft gevraagd. Een opmerkelijk leeftijdsverschil van 39 jaar. Maar er zijn meer sterren die niet op een jaartje meer of minder kijken. NU.nl zet een aantal bekende voorbeelden op een rij.

Jason Statham heeft een vrouw die twintig jaar jonger is, Aaron Johnson trouwde de 23 jaar oudere Sam Taylor, Annette Bening en Warren Beatty schelen 21 jaar. Er zijn meer voorbeelden van grote leeftijdsverschillen te vinden dan een overzicht toelaat. Vandaar dat we hieronder beginnen bij relaties met een verschil van 25 jaar of meer.

Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones (25 jaar)

De 75-jarige acteur en de 50-jarige actrice zijn beide geboren op 25 september en schelen dus exact 25 jaar. Het koppel trouwde in 2000 en heeft inmiddels twee kinderen.

Alec Baldwin en Hilaria Thomas (26 jaar)

Hij is 61, zij is 35. De acteur en zijn partner kregen samen inmiddels vier kinderen en trouwden in 2012.

David Hasselhoff en Hayley Roberts (28 jaar)

De Baywatch-ster begon in 2012 een relatie met de Welshe Roberts. Het koppel, inmiddels 67 en 39, trouwde in 2018.

Sarah Paulson en Holland Taylor (31 jaar)

De 44-jarige Paulson (geboren in december 1974) bevestigde in 2016 zelf haar relatie met de 76-jarige Taylor (januari 1943). Het gesprek dat de actrice over haar relatie had met de New York Times is hier terug te lezen.

De actrice uit American Crime Story (l.) heeft sinds 2016 een relatie met Taylor, onder meer bekend door Two and a Half Men. Foto: BrunoPress.

Richard Gere en Alejandra Silva (34 jaar)

De zeventigjarige Pretty Woman-acteur heeft sinds 2014 een relatie met deze 36-jarige publicist uit Madrid. In 2018 werd bekend dat het koppel in het geheim was getrouwd. Eerder dit jaar kregen ze samen een zoon.

Mel Gibson en Rosalind Ross (35 jaar)

Acteur en regisseur Gibson (63) begon in 2014 een relatie met scenariste Ross (28). In januari 2017 werd zij de moeder van zijn negende kind.

Patrick Stewart en Sunny Ozell (38 jaar)

De 78-jarige acteur, onder meer bekend door de filmreeksen X-Men en Star Trek, is sinds 2013 getrouwd met de veertigjarige jazzzangeres Ozell.

Stewart en Ozell schelen 38 jaar. Foto: Pro Shots.

Mick Jagger en Melanie Hamrick (44 jaar)

Jagger (76) heeft sinds 2014 een relatie met deze 32-jarige ballerina. Eind 2016 kregen ze samen een zoon, het achtste kind voor de Rolling Stones-voorman.

Dick van Dyke en Arlene Silver (46 jaar)

De acteur uit Mary Poppins en Night at the Museum was 33 jaar getrouwd met actrice Michelle Triola. In 2012, drie jaar na haar dood, kreeg hij een relatie met make-upartiest Arlene Silver. Zij werd onlangs 48, Van Dyke wordt in december 94.

Don McLean en Paris Dylan (49 jaar)

Nadat zijn huwelijk van bijna dertig jaar strandde in 2016, zocht McLean het bij een stuk jongere partner. Sinds 2018 heeft de American Pie-zanger, inmiddels 74, een relatie met de 25-jarige Dylan. De zanger plaatste eind vorig jaar zelf een vakantiefoto met het lingeriemodel op Instagram.