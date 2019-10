De 65-jarige acteur Dennis Quaid heeft zijn 26-jarige vriendin Laura Savoie ten huwelijk gevraagd, meldt US Magazine zondag.

Savoie studeert momenteel aan de University of Texas, waar ze promoveert in accounting. Begin juni werd al bekend dat ze een relatie heeft met de acteur die in The Day After Tomorrow en A Dog's Purpose speelde. De studente had eerder een relatie met de 53-jarige Entourage-acteur Jeremy Piven.

Het is niet de eerste keer dat Quaid voor een veel jongere vrouw valt. Twee jaar geleden had de Amerikaan een relatie met het nu 31-jarige model Santa Auzina.

De acteur is drie keer eerder getrouwd. Hij was tussen 1978 en 1983 getrouwd met actrice P.J. Soles, tussen 1991 en 2001 met actrice Meg Ryan en tussen 2004 en 2018 met vastgoedmakelaar Kimberley Buffington.

Met Ryan kreeg Quaid een zoon. Tijdens zijn relatie met Buffington kreeg hij via een draagmoeder een tweeling.