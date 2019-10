Onder anderen actrice Emma Stone en zangeres Adele waren op de bruiloft van Jennifer Lawrence, meldt People zondag. De actrice trad zaterdag in het huwelijk met Cooke Maroney.

De bruiloft van Lawrence en Maroney vond plaats in Newport in de Amerikaanse staat Rhode Island. De twee gaven elkaar het jawoord in het bijzijn van 150 gasten, onder wie comédienne Amy Schumer, realityster Kris Jenner, actrices Sienna Miller en Cameron Diaz en modeontwerper Ashley Olsen.

De 29-jarige actrice en de 34-jarige kunstgaleriehouder leerden elkaar in juni 2018 kennen via hun wederzijdse vriendin Laura Simpson. In februari 2019 bevestigden zij verloofd te zijn.

In een eerder interview liet Lawrence weten nooit zo met het concept huwelijk bezig te zijn geweest tot ze Maroney ontmoette. Ze wist naar eigen zeggen meteen dat ze met hem wilde trouwen.

"Ik voel gewoon dat hij de ware is. Ik weet dat het stom klinkt, maar hij ís het gewoon", aldus The Hunger Games-actrice. "Ik voel me zeer vereerd dat ik ook een Maroney mag worden."

Lawrence noemde haar verloofde in het interview "haar beste vriend" en zei dat ze zich ook voor de wet voor altijd aan hem wilde verbinden.