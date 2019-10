Frits Spits (71) presenteert dinsdag zijn boek met cd Alles lijkt zoals het was. Daarin kijkt hij aan de hand van Nederlandstalige liedjes terug op een jaar van rouw na het overlijden van zijn vrouw Greetje in mei 2018. "Ik moet leren dat mijn leven vanaf nu hand in hand gaat met de dood. Dat verandert je kijk op alles", vertelt de radiopresentator zaterdag in AD Magazine.

De titel van het boek Alles lijkt zoals het was is snel verklaard, zegt de radiopresentator: "Al meer dan een jaar overvalt dat gevoel me. Elke dag. Dan is het alsof er niets veranderd is, alsof ik naar een decor staar waarin alles tot stilstand is gekomen. Maar ik wil gewoon over haar blijven praten."

"Zoals Bram Vermeulen al zong: 'Dood ben ik pas als jij me bent vergeten'. Door mijn verhalen hoop ik levend te houden wat verdwenen lijkt: Greetje, mijn Greetje, de moeder van onze zonen, de oma van onze kleinkinderen. In het boek heb ik mijn herinnering aan haar vastgelegd aan de hand van liedjes die me er het afgelopen jaar doorheen hebben geholpen." Spits verwerkte de dood van zijn vrouw onder meer met liedjes van Diggy Dex, Ernst Jansz, Trijntje Oosterhuis, Frank Boeijen en Spinvis.

Spits omschrijft zijn huidige gemoedstoestand als "gemiddeld": "Ik ben af en toe heel verdrietig ben omdat ik mijn grote liefde kwijt ben, en begrijp dat ik door moet leven. Ik moet dus leren dat mijn leven vanaf nu hand in hand gaat met de dood. Dat verandert je kijk op alles."

Elke dag voordat hij naar zijn werk ging schreef Spits een briefje aan zijn vrouw: "Dat legde ik op de eettafel. Toen ze net was overleden, bleef ik dat doen. Uit onmacht. Natuurlijk wist ik wel dat zij ze niet zou lezen, maar ik zette eenvoudig een gewoonte door. De chaos was al groot genoeg."

"Mijn werk helpt me mijn leven te ordenen"

In zijn werk vindt Spits troost: "Ik ben blij dat ik dat drie weken na haar dood weer heb opgepakt. Het helpt me mijn leven te ordenen, ik vind daar aandachtige gesprekspartners."

De Kleine Komedie in Amsterdam is dinsdag de plek waar Alles lijkt zoals het was wordt gepresenteerd. Naast Frits Spits verschijnen onder meer Yentl en de Boer, Diggy Dex, Jan Rot, Youp van 't Hek en Spinvis op het podium.

Spits, die eigenlijk Frits Ritmeester heet, presenteert sinds 2014 De Taalstaat NPO radio 1. De presentator leidt in het programma debatten over uiteenlopende taalonderwerpen, zoals de opmars van genderneutrale taal, de verengelsing van het hoger onderwijs en de rol van sociale media in ons taalgebruik.