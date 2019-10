Rapper The Game blijft veroordeeld tot het betalen van ruim 6 miljoen euro schadevergoeding aan een voormalig deelneemster aan zijn realityprogramma She's got Game. Zijn verzoek tot hoger beroep tegen de uitspraak in de door Priscilla Rainey aangespannen civiele rechtszaak vanwege seksueel misbruik is afgewezen, meldt TMZ vrijdag.

Volgens Rainey, in 2015 deelneemster aan het televisieprogramma waarin de 39-jarige Amerikaanse rapper op zoek is naar de liefde, zou The Game haar onder invloed van drugs onder haar jurk betast hebben aan haar billen en vagina en hebben uitgemaakt voor "mascotte van een travestiet."

Nu het federale hof van beroep in de Amerikaanse staat Illinois zijn verzoek tot hoger beroep heeft afgewezen, is Jayceon Terrell Taylor, de echte naam van The Game, aan zijn aanklaagster nog steeds een bedrag verschuldigd van 7,13 miljoen dollar (ongeveer 6,4 miljoen euro).

Het hof liet in haar oordeel over het verzoek meewegen dat The Game niet was komen opdagen voor de rechtszaak. De rechter noemde zijn gedrag tegen Rainey "hoogst verwerpelijk".