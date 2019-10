Tiësto, die onlangs trouwde met het Amerikaanse model Annika Backes, gaat samen met zijn vrouw drie maanden lang op huwelijksreis, vertelt de dj vrijdag in RTL Boulevard.

"We zijn net terug uit Afrika, dan blijven we hier nog even en daarna gaan we nog naar Japan, Israël en de Bahama's. We sluiten de reis op 1 januari af in Las Vegas", aldus Tiësto, die momenteel enkele dagen in Nederland is.

De vijftigjarige dj vertelt ook dat hij met zijn 23-jarige vrouw heeft afgesproken dat zij minder gaat werken als model. "Ik had vroeger ook een model als vriendin, en zij was dan altijd weg en ik ook. Dat gaat niet werken, dus daarom heeft zij haar modellencarrière nu op een laag pitje gezet", aldus de dj.

De twee, die elkaar begin 2015 ontmoetten, trouwden eind september midden in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah.