Jane Fonda en Sam Waterston zijn vrijdag gearresteerd toen ze deelnamen aan een klimaatprotest in Washington, meldt The Hollywood Reporter.

De acteurs, die beiden te zien zijn in de Netflix-serie Grace and Frankie, werden in de boeien geslagen terwijl ze protesteerden voor het Capitool in Washington. In dit gebouw zetelt de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten.

Op foto's is te zien dat de 81-jarige Fonda en 78-jarige Waterston geboeid worden door een politieman. Het is niet bekend of de acteurs daadwerkelijk in de cel gezet zijn.

Vorige week vrijdag werd Fonda ook al gearresteerd tijdens een demonstratie. Op haar website liet zij eerder weten actie te voeren voor het klimaat namens de groep Oil Change International.

"Ik zal elke vrijdag in de hoofdstad zijn, geïnspireerd en gesterkt door de geweldige beweging die onze jeugd heeft opgestart", aldus de actrice.

Fonda is naar eigen zeggen naar Washington verhuisd om elke vrijdag deel te kunnen nemen aan de klimaatprotesten. "Ik kan niet meer toekijken hoe de politiek de industrieën negeert die onze planeet kapotmaken voor eigen gewin."